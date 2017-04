(dpa) - Bei einem Busunglück in Schweden sind am Sonntag mindestens drei Menschen gestorben und fünf schwer verletzt worden. In dem Bus hätten vor allem Schüler gesessen, die auf dem Weg zu einer Skifreizeit waren, hieß es laut offiziellen Angaben. Die Identität der Toten war zunächst unklar. 7 der 59 Insassen des Busses seien Erwachsene gewesen - unter ihnen der Fahrer. Insgesamt wurden 23 Menschen in Krankenhäusern behandelt, wie es weiter hieß.



Der Bus war den Angaben zufolge auf der Autobahn 20 Kilometer südlich der Stadt Sveg von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt. Die meisten der 59 Menschen an Bord seien Schüler einer weiterführenden Schule in Skene im Südwesten Schwedens gewesen, hieß es. In der Stadt seien die Flaggen auf Halbmast gesetzt, meldeten schwedische Radiosender.

Das Fahrzeug habe Skene am Samstagabend verlassen, viele der Insassen hätten geschlafen, als der Bus am Morgen verunglückte. Details zum Unfall nannte die Polizei zunächst nicht - noch seien nicht alle Angehörigen informiert. Der verunglückte doppelstöckige Bus sei für technische Untersuchungen abgeschleppt worden.

Schwedens Ministerpräsident Stefan Lofven und weitere Politiker sprachen den Betroffenen und ihren Angehörigen ihr Beileid aus.