(jag) - Am Mittwoch kam es zu einem Zwischenfall während eines Cargolux-Fluges von Luxemburg nach Dubai. In 12 Kilometern Höhe fühlte sich der Pilot der Boeing 747 plötzlich unwohl. Die Maschine befand sich zu dem Zeitpunkt etwas mehr als 100 Kilometer nordwestlich von Ankara. Da der Zustand des Piloten sich sehr schnell verschlechterte, entschied sich die Crew umzukehren.



Über Ungarn schließlich forderte der Copilot eine sofortige Landung auf dem Flughafen Wien an. Der Zustand des Piloten hatte sich in Zwischenzeit dramatisch verschlechtert. 50 Minuten später landete das Flugzeug sicher in Wien. Der Pilot wurde noch von der Rollbahn in ein Krankenhaus gebracht.

Die Maschine konnte ihren geplanten Flug nach Dubai neun Stunden später fortsetzen. Über den Gesundheitszustand des Piloten liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor.