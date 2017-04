(miz) - Seitdem das Traditionshotel Alfa Mitte März geschlossen wurde, ist die Zukunft der rund 70 Mitarbeiter weiterhin ungewiss. "Niemand weiß, in welche Richtung es geht. Und was noch schlimmer ist: Niemand redet mit den Mitarbeitern", so OGBL-Vertreter Romain Daubenfeld über die aktuelle Lage.



Die Gewerkschaft hat deshalb für Freitag um 12 Uhr eine Protestaktion vor dem Hotel am Hauptbahnhof organisiert - und will damit den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen.



Aktuell seien drei Hotelketten im Gespräch, die das Hotel Alfa übernehmen könnten, so Daubenfeld weiter. Dies sei aber leider keine Garantie für die Mitarbeiter, dass sie ihre Jobs behalten können.



Der frühere Betreiber Rolphe Reding hat unterdessen angefangen, die noch ausstehenden Gehälter an die Mitarbeiter auszuzahlen.



