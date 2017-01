(las) - Die Luxemburger Wirtschaft wird dieses und nächstes Jahr um 3,9 Prozent wachsen, davon geht die Zentralbank BCL aus. Für 2016 schätzt die BCL das Wirtschaftswachstum nun auf 3,5 Prozent - sprich das gleiche Niveau wie 2015.

Deutlich korrigiert die Zentralbank ihre Schätzung des Wirtschaftswachstums für 2015: Statt um 4,8 Prozent sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lediglich um 3,5 Prozent gestiegen. Die BCL basiert sich dabei auf die Zahlen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ("comptes nationaux").

Hohe Kosten, beschränkte Auswirkungen

Die am 1. Januar in Kraft getretene Steuerreform kurbele die Inlandsnachfrage an und treibe das Wachstum damit 2017 etwa höher als in den Jahren zuvor, schreibt die Zentralbank in ihrem vierteljährlichem "Bulletin". Im Juni waren die Experten noch von einem Plus von vier Prozent ausgegangen.



Die Steuerreform erhöht das Einkommen der Haushalte und der Unternehmen, doch dieses Geld kommt nur zum Teil der Luxemburger Wirtschaft zugute. Ein Teil werden die Haushalte und Unternehmen nicht ausgeben, sondern sparen. Ein bedeutender Teil des Konsums und der Investitionen werde aus dem Import stammen und deshalb das inländische BIP nicht beeinflussen.



Laut der Zentralbank fallen die Kosten der Steuerreform deutlich höher aus als die Regierung: Sie rechnet schon für 2017 mit Einnahmeausfällen des Staates in Höhe von 829 Millionen Euro. Die Regierung geht im Budget 2017 dagegen von einer Summe von 373 Millionen Euro aus.



Importe schmälern das Wachstumsplus



Die Zentralbank schätzt die Wirkung der Steuerreform auf jeweils plus 0,25 Prozentpunkte für 2017 und 2018. Dieser Impuls werde sich jedoch 2019 abebben, wo die BCL nur noch von 0,1 Prozentpunkten ausgeht. Entsprechend sinkt die Wachstumsprognose für 2019 wieder auf 3,6 Prozent.



"In einer größtenteils offenen Wirtschaft wie Luxemburg kann die Binnennachfrage nicht der Motor eines längerfristigen Wachstums sein, aber sie kann einen zusätzlichen Impuls geben", schreiben die Zentralbanker.

Allerdings könnte das Wachstumsplus auch stärker ausfallen: In ihre Prognose hat die Zentralbank keine Verhaltensänderungen einbezogen. Der nun niedrigere Steuersatz für Unternehmen könnte neue Betriebe anziehen, doch niemand wisse, wie schnell diese Entwicklung kommen werde oder welches Ausmaß sie nehme, betont die BCL.

Auch bei den Arbeitsplätzen erwartet die Zentralbank aufgrund ihrer Modelle positive Folgen der Steuerreform. Etwas mehr als drei Prozent mehr Stellen könnten in den nächsten zehn Jahren geschaffen werden, gegenüber einem Szenario ohne Steuererleichterungen.



Inflation zieht kräftig an

Zum 1. Januar ist nicht nur die Steuerreform in Kraft getreten, sondern es ist auch eine Indextranche erfallen und der Mindestlohn wurde erhöht. Aufgrund dieser Maßnahmen erwartet die Zentralbank einen deutlichen Anstieg der Inflation: 1,7 Prozent 2017, 1,9 Prozent 2018 und 2,0 Prozent 2019.

Der Inflationsanstieg hänge jedoch vom vielen Faktoren ab, warnt die BCL. Unklar sei, wie stark die Preise für Dienstleistungen steigen, indem die Arbeitgeber auf die höheren Lohnkosten reagieren. Hier könne die Senkung der Unternehmenssteuern auch einen Einfluss haben.