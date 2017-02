(M.G.) - Die niederländische Billigtextilkette Zeeman bestätigt am Montag, dass vier Filialen in Belgien geschlossen werden. Der Konzern betreibt insgesamt mehr als 280 Geschäfte in Belgien und hat, nach eigenen Aussagen, allen 20 betroffenen Mitarbeitern neue Arbeitsstellen innerhalb der Gruppe angeboten.



Caroline van Turennout, Verantwortliche für Kommunikation und Marketing der Zeeman-Gruppe, bekräftigt, dass keinerlei Pläne bestünden Filialen in Luxemburg zu schließen. Aktuell betreibt Zeeman zehn Geschäfte in Luxemburg.

Van Turennout erklärt außerdem, dass man insgesamt sehr zufrieden sei mit der Leistung der belgischen und luxemburgischen Geschäfte. Im letzten Jahr habe der Konzern drei neue Filialen in Belgien eröffnet und in Luxemburg, wurde das Geschäft in Esch kürzlich erst renoviert.