Von Stephan Polet



Luxemburg belegt Rang 42 beim Bekanntheitsgrad in Staaten des „Westens“. Die Rangliste wurde von der Beraterfirma WorldPR, deren Schwerpunkt auf dem Nation Branding liegt, veröffentlicht.



Der erste Platz geht an Frankreich, gefolgt von Kanada und China.



Da der Begriff "Westen" ein eher schwammiger Begriff ist, hat WorldPR 16 repräsentative Staaten ausgewählt, bei denen allgemein anerkannt ist, dass sie zu dieser Ländergruppe gehören.



Wie oft der Name eines Landes in den ausgewählten Staaten der westlichen Welt „gegoogelt“ wurde, wird als Maßstab für die öffentliche Wahrnehmung herangezogen. Es geht rein um die Aufmerksamkeit die ein Land genießt, unabhängig davon ob diese positiv oder negativ ist.



Es werden nicht nur durch die UN anerkannte Staaten beachtet. So konnte der „Islamische Staat“ in den vergangenen zwölf Monaten enorm an Bekanntheit zulegen.



In einer zweiten Rangliste, bei der es um das Interesse geht, das ein Land an den drei Finanzplätzen London, New York und Hong Kong erweckt, belegt Luxemburg Platz 61.