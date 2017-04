In einer neuen Studie zeigt das Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), wie groß die finanziellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Luxemburg sind.



Das Gesamtvermögen eines Luxemburger Haushalts liegt im Durchschnitt bei 710.100 Euro - und ist laut Studie der höchste Wert in der Euro-Zone.



Heraus kam in der Studie auch, dass der Wohlstand von verheirateten Paaren höher ist als von Nicht-Verheirateten oder Singles. Und: Bei verheirateten Paaren, bei denen der Mann eine bessere Finanzkenntnis als die Frau hat, ist das Vermögen noch größer (767.200 Euro) als wenn die Frau die bessere Kenntnis hat (hier liegt der Vermögen im Schnitt bei 626.100 Euro).



Wie die Studie weiter zeigt, sind Männer risikofreudiger und eher dazu bereit, ihr Geld zu investieren. Frauen neigen eher dazu, ihr Geld zu sparen oder es in sichere Geldanlagen wie Immobilien zu platzieren.



"Beim Thema Wohlstand gibt es in Luxemburg Gender-Unterschiede und es wird in der Studie deutlich, dass Frauen eher sparen und Männer eher investieren. Das zeigt aber auch, dass Frauen vielleicht dadruch ihre Chance verspielen, um ihren Wohlstand ausbauen zu können", so Eva Sierminska vom LISER Institut.



Die Studie wurde gemeinsam mit Fabienne Weber von der Universität Luxemburg ausgearbeitet.

