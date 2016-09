Von Laurent Schmit

Mit Geld umzugehen, will gelernt sein. Lediglich ein Fünftel der befragten Luxemburger sagte 2013, dass sie dies in der Schule gelernt hätten. Aus der entsprechenden Studie von ING geht auch hervor, dass zwei Drittel sich ein besseren Angebot an Finanzbildung in den Schulen wünschen. Das deckt sich mit den Erfahrungen der Luxemburger Akteure, die ein fehlendes Wissen über die Produkte und die Funktionsweise des Finanzplatzes bemängeln.

Jene, die sich besser mit Finanzen auskennen, investieren eher in Aktien und Fonds, argumentiert die OECD ...