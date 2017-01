(miz) - In Luxemburg sind große amerikanische Unternehmen, wie Goodyear oder Dupont de Nemours seit Jahrzehten ansässig. Der neue US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle auf Importe in die USA angekündigt - und das könnte auch Auswirkungen auf die US-Firmen in Luxemburg haben.



Die Fedil (Verband Luxemburgischer Industrieller) reagiert zurückhaltend auf diese Drohungen und will sich erst einmal ansehen, welche Ankündigungen von Trump auch in die Tat umgesetzt werden.



"Wir wollen den Außenhandel natürlich so aufrecht erhalten, wie wir es bis jetzt getan haben", so René Winkin, Geschäftsführer der Fedil. "Wenn sich dieses Verhältnis aber einseitig ändern wird, müssten wir auf europäischer Ebene schauen, wie sich Europa in dem Fall aufstellt, um reagieren zu können."

Luxemburg habe gute Handelverhältnisse zu den USA und wolle diese auch so beibehalten. Es bringe aber nichts, auf jede Aussage aus Amerika zu reagieren, wenn man nicht genau wisse, was tatsächlich dahinter steckt, so Winkin.



Die Fedil will deshalb nichts überstürtzten und die Entwicklungen in den USA erst einmal abwarten. Über die aktuelle Lage spreche sie mit den amerikanischen Firmen hierzulande trotzdem.



Im Jahr 2014 wurde laut Statec für 696,2 Millionen Euro nach Amerika exportiert, 2015 lag der Wert bei 691,3 Millionen.

Trump droht Mexiko mit Steuer



Wie der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, mitteilte, plane die amerikanische Regierung eine Steuer von 20 Prozent auf mexikanische Importe. Mit diesem Geld will die USA dann den Bau einer Mauer zwischen Mexiko und den USA finanzieren.



Die Fedil kommentiert die angespannten Handelsbeziehungen zwischen den beiden Staaten nur zurückhaltend: "Das ist eine Sache zwischen den USA und Mexiko", so René Winkin.





