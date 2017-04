(miz) Bereits zum zehnten Mal verleiht die amerikanische Citi Bank den „Citi Journalistic Excellence Award“, um einen luxemburgischen Journalisten für herausragende Finanz- und Wirtschaftsberichterstattung auszuzeichnen.



Dieses Jahr gewinnt Jean-Michel Gaudron, Journalist bei „Paperjam“, für seinen Artikel „Une révolution qui tourne rond“ den Wirtschaftspreis.



Der Paperjam-Journalist Jean-Michel Gaudron erhielt die Auszeichnung aus den Händen von UEL-Präsident Jean-Jacques Rommes.

Foto Andreas Holpert

Mitnominiert waren auch Andreas Adam vom „Luxemburger Wort“ und Catherine Kurzawa vom „Lëtzebuerger Journal“ mit ihren Artikeln „Das Vermächtnis des Patriarchen“ und „Attachés au détachement“.



Verliehen wurde der „Citi Journalistic Excellance Award“ in der Handelskammer. Eine Jury bestehend aus Jean-Jacques Rommes, Administrateur délégué der UEL, Serge de Cillia, CEO der ABBL, Nicolas Mackel, CEO von Luxembourg for Finance, und Carlo Thelen, Generaldirektor der Handelskammer, wählten den diesjährigen Gewinner für Luxemburg aus.



Der Preisträger gewinnt einen zweiwöchigen Aufenthalt in New York mit vielen Wirtschaftsvorträgen an der renommierten Columbia-University.