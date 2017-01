(miz) - Ryanair hat am Mittwochmorgen seinen neuen Winterflugplan ab Findel vorgestellt. Ab Oktober 2017 wird die Billigfluggesellschaft auch Barcelona in sein Programm aufnehmen. Gleich vier Mal pro Woche will Ryanair die spanische Stadt ansteuern. Zielflughafen wird El Prat werden.



Die Fluggesellschaft wird im Winter auch ihr Angebot für Porto und Lissabon ausbauen: Porto soll dann sechs Mal pro Woche angeflogen werden, Lissabon fünf Mal.



Insgesamt kündigt die Airline 30 Flüge pro Woche ab Luxemburg an und fliegt ab der Wintersaison sechs Destinationen (Barcelona, London, Porto, Lissabon, Madrid und Mailand) an. Das Unternehmen rechnet voraussichtlich mit etwa 450.000 Passagieren pro Jahr und will künftig die Nummer zwei der Fluggesellschaften in Luxemburg werden.

