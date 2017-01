(las) - Ab Dienstag treffen sich 3.000 Firmenchefs, Politiker, Wissenschaftler und Stars im Nobelstädtchen Davos in der Schweiz. Zum dritten Mal wird Premierminister Xavier Bettel mit von der Partie sein. Das bestätigte das Staatsministerium auf Nachfrage.

Bettels Terminkalender ändere sich noch stündlich, heißt es aus dem Staatsministerium. Vergangenes Jahr war die Beteiligung am Weltwirtschaftsforum WEF für Bettel die Gelegenheit viele wirtschaftliche und politische Verantwortliche in kurzer Zeit zu treffen. Er nutzte den Aufenthalt in Davos etwa für eine intensive Diskussion mit ArcelorMittal-Boss Lakshmi Mittal.

Stargast des WEF ist der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die britische Premierministerin Theresa May sowie der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble werden ebenfalls in die Schweiz reisen. Erwartet werden auch über 1.000 Unternehmenschefs - darunter etwa Unilever, Goldman Sachs oder Google.