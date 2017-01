(las) - Der Hartmetallspezialist Ceratizit übernimmt den kalifornischen Werkzeughersteller Best Carbide Cutting Tools. Eine entsprechende Vereinbarung sei zwischen der US-Tochter von Ceratizit und Best Carbide unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen aus Mamer mit.

Ceratizit will durch diese Übernahme sein Kundennetzwerk in den USA ausbauen, betont Jacques Lanners, Co-Vorstandsvorsitzender der Ceratizit-Gruppe. Best Carbide ist ein etabliertes Unternehmen mit 90 Mitarbeitern, das nun zum ersten Mal in seiner Geschichte Teil eines weltweiten Konzerns wird. Durch den Zugang zur Technologie von Ceratizit könnten die Produktionsprozesse verbessert werden.

Seit 1979 ist Ceratizit in den USA präsent. 2014 übernahm das Mamer Unternehmen bereits Promax Tools, einen anderen kalifornischen Werkzeughersteller. Die Diskussion laufe bereit seit einiger Zeit, einen Zusammenhang mit der Trump-Wahl gebe es nicht, heißt es aus Mamer.