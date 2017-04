(aa) - Das Großherzogtum wird an der Weltausstellung teilnehmen, die von Oktober 2020 bis April 2021 in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet. Am Freitagmorgen wurde im Wirtschaftsministerium der Gewinner des Architektenwettbewerbs für den luxemburgischen Pavillon auf der Expo 2020 in Dubai vorgestellt.

An der letzten Weltausstellung in Mailand mit dem Motto "Feeding the world" hatte Luxemburg nicht teilgenommen, weil Luxemburg laut Wirtschaftsminister Etienne Schneider in diesem Bereich eher weniger vorzuweisen habe, d.h. mit einem vergleichsweise geringen Anteil der Landwirtschaft am gesamten wirtschaftlichen Aufkommen.



Anders dagegen Dubai mit dem Motto "Connecting minds - Creating the future", wo sich Luxemburg u.a. mit seiner aufstrebenden ICT-Branche empfehlen möchte. Der Pavillon soll nach der Weltausstellung übrigens nicht nur recycelt werden, sondern nach Luxemburg zurückgebracht werden.

Maggy Nagel, die Generalkommissarion für die Expo 2020 in Dubai, erklärte am Donnerstag, der Pavillon solle sich als Botschafter für ein nachhaltiges, modernes und verbundenes Luxemburg erweisen. Bis zum 20. März seien insgesamt 19 Projekte eingereicht worden. Angesichts der hohen Qualität der Entwürfe, sei es dem Auswahlkomitee nicht leicht gefallen, drei davon für die Endauswahl zu selektieren und dann einen Sieger zu küren.



Der Entwurf von Metaform/TheSpaceFactory bekam am Ende den Zuschlag.