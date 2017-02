(miz) - Hagel, Regen und Kälte im Mittelmeerraum wirken sich negativ auf die Obst- und Gemüseproduktion aus. Wie Radio 100,7 am Dienstag meldet, seien deshalb die Obst- und Gemüsepreise (auch in Luxemburg) in den letzten Wochen drastisch gestiegen. Der Süden Europas bekomme den Klimawandel zu spüren und könne nicht mehr die gleiche Quantität an Ware liefern, wie noch ein paar Jahren.



Im Gespräch mit dem Radiosender erzählt der zuständige Abteilungsleiter der Provençale, die Preise seien vor gut zwei Wochen sogar um etwa 400 bis 500 Prozent gestiegen.



Das Problem: Das schlechte Wetter hat einen negativen Impakt auf die Produktion, die Ernten fallen schlecht aus, die Preise steigen.



Zucchini und Salat sind Mangelware



Länder wie Marokko, Italien oder Spanien seien im Winter erst von einer Kältewelle überrascht worden, danach von schweren Regenfällen, bestätigt Alain Quilez vom Großhändler Grosbusch dem Luxemburger Wort. "Viele Felder standen unter Wasser und dadurch konnte natürlich weniger produziert werden - die Nachfrage blieb aber die Gleiche", so Quilez.



Auch bei Grosbusch sei es vor allem Ende Januar, Anfang Februar schwierig gewesen, genügend Produkte von den Obst- und Gemüsebauern geliefert zu bekommen. Knapp wurden vor allem Blattsalate oder auch noch Zucchini. "Normalerweise wird ein Kilo Zucchini für etwa drei Euro verkauft. Die letzten Wochen waren es aber sieben Euro", so Quilez weiter.



Welche Auswirkungen das Wetter auf die Produktion haben kann, weiß auch Romain Steffen-Majerus. Letztes Jahr fiel die Ernte des Luxemburger Kartoffelbauers wegen der starken Regenfälle vergleichsweise schlecht aus. Das Gemüse sei durch die viele Feuchtigkeit teils von Fäulnispilzen befallen worden. "Wir haben aber immer mal wieder Jahre, während denen es nicht so gut läuft. Das war aber schon immer so", erklärt Steffen-Majerus weiter. Er persönlich könne aber keinen Trend oder Klimawandel feststellen.



Allgemein sind die Preise von Obst und Gemüse in Luxemburg in den letzten Jahren leicht gestiegen. Kostete ein Kilo Äpfel laut Statistikamt Statec im Jahr 2014 noch 2,62 Euro, waren es 2015 2,63 Euro und 2016 2,84. Fünf Kilo Kartoffeln kosteten 2014 noch 6,47 Euro, 2015 waren es 5,66 und 2016 stieg der Preis dann 7,22 Euro.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.