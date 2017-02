(dpa) - Uber-Chef Travis Kalanick will einem Top-Beratungsgremium des US-Präsidenten Donald Trump den Rücken kehren. Die „New York Times“ und CNN zitierten am Donnerstag aus einer Mail Kalanicks an seine Mitarbeiter. Darin heißt es, er habe am gleichen Tag mit Trump über dessen Einwanderungsbann sowie die Auswirkungen des Verbots gesprochen und den Präsidenten über seinen Rückzug informiert.

„Der Gruppe anzugehören, war weder als Unterstützung des Präsidenten noch seiner Agenda gemeint“, schrieb Kalanick, „es wurde aber fälschlich genau so verstanden“.

Kalanick hätte eigentlich an einem für diesen Freitag mit Spannung erwarteten Treffen mit Trump im Weißen Haus teilnehmen sollen, das als „Strategie- und Politikforum“ überschrieben ist. Kalanick war einer von 16 Firmenchefs. Zu den anderen gehören General-Electric-CEO Jack Welch und Elon Musk (Tesla, SpaceX). Das Gremium soll dem Präsidenten überparteilichen Rat geben und ihn über Auswirkungen seiner Politik informieren.

Gegen Trumps Einreisebann, der für einen befristeten Zeitraum alle Flüchtlinge und die Staatsangehörigen aus sieben Ländern von den USA fernhält, gibt es weltweit Proteste. In den USA stellen sich auch mehrere Unternehmen aus dem Silicon Valley offen dagegen. Sie verweisen unter anderem darauf, wie wichtig Einwanderung und bestimmte Visa für den Erfolg ihrer Firmen sind. Viele Tech-Unternehmen sind von dem Bann unmittelbar betroffen.