(aa) - Wie das "Luxemburger Wort" bereits am Freitag aus Regierungskreisen erfahren hatte, erhebt die Regierung nun doch Klage in Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselgate, nachdem Vorwürfe gegen Luxemburg laut geworden waren, weil die hiesige Behörde Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) Motoren von Audi abgenommen hatte. In Audi-Fahrzeuge wurde ebenfalls der Volkswagen-Skandal-Motor EA 189 mit einem "defeat device" eingebaut.



Am Montagmittag erläuterte Nachhaltigkeits- und Infrastrukturminister François Bausch die Hintergründe. Demnach sieht sich Luxemburg selbst als Opfer krimineller Machenschaften, die dazu führten, dass hierzulande Homologationszertifikate ausgestellt worden seien - was nie erfolgt wäre, wenn die ermittelten Abgaswerte nicht bewusst verfälscht worden wären. Luxemburg habe keine Möglichkeit gehabt, dies selbstständig aufzudecken.



Die luxemburgische Société Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) hatte Abgassysteme von Audi abgenommen.

Foto: Gerry Huberty

Da die Urheber des Abgas-Skandals bis heute immer noch nicht identifiziert worden seien, habe man die besagte Klage am Montag beim Staatsanwalt am Luxemburger Bezirksgericht nicht gegen Volkswagen oder Audi, sondern zunächst gegen Unbekannt eingereicht.



Dieses Vorgehen wird damit erklärt, dass der Skandalmotor EA 189 nicht von Audi entwickelt wurde, sondern im gesamten VW-Konzern eingesetzt wurde. Auch mache es derzeit keinen Sinn den gesamten VW-Konzern zu verklagen, da letztendlich auch ein externer Zulieferer verantwortlich sein könnte.



Zudem würden von Luxemburg vorsorglich die Homologationszertifikate zurückgezogen, da die in Luxemburg homologierten Motoren in Ländern wie Algerien, Marokko und Südafrika immer noch eingesetzt würden. Allerdings ist nicht recht klar, welche Konsequenzen sich daraus ergeben werden.



Für Algerien und Marokko, wo andere Abgasnormen als in der EU gelten, hat es möglicherweise keine Auswirkungen, ggf. aber für den südafrikanischen Markt. Im Grunde möchte man in Luxemburg nur sicherstellen, dass in den besagten Ländern keine Zulassung auf Basis eines luxemburgischen Persil-Scheins erfolgt.