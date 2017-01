(las) - In Deutschland gibt noch so etwas wie die Kaffeesteuer. Das wurde am Freitag einem 36-jährigem Polen zum Verhängnis. Deutsche Zollbeamten erwischten ihn auf der Autobahn bei Limburg mit einer Ladung von 376 Kilogramm an Kaffeepads.

Der Pkw-Fahrer hatte den Kaffee in Luxemburg gekauft, um ihn angeblich in Polen gewerblich über das Internet zu verkaufen, so das Hauptzollamt Gießen. Da der Mann diesen Kaffeetransport - bewusst oder unbewusst - nicht beim deutschen Zoll angemeldet hatte, kommt dies Schmuggel gleich. Abgabenfrei sind lediglich Mengen bis 10 Kilo Kaffee, weil dies unter Eigenverbrauch gilt.

Gegen den Kaffeehändler leitete das Zollamt ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung ein. Er muss nun die Kaffeesteuer in Höhe mehr als 800 Euro zahlen. Darüber hinaus droht ihm eine Geldstrafe.