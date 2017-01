(ml)- Der luxemburgische Pensionsfonds hat den Volkswagen-Konzern auf die schwarze Liste gesetzt. Dies berichtete die "Financial Times" am Sonntag in ihrer Online-Ausgabe. Der Kompensierungsfonds, der die Reserven der Pensionen verwaltet, habe im November vergangenen Jahres beschlossen, nicht mehr in den deutschen Autobauer zu investieren, da VW "gegen Umweltnormen verstoßen" habe, heißt es weiter.



Demnach schreckt der Dieselskandal den luxemburgischen Pensionsfonds vor weiteren Investitionen in die VW-Marke ab. Auf Nachfrage der "Financial Times" weigerte sich Volkswagen, die Entscheidung des Luxemburger Pensionsfonds zu kommentieren.



VW zieht an Toyota vorbei



Ob der Pensionsfonds mit seiner Entscheidung richtig liegt, ist fraglich. Neusten Daten zufolge, die am Montag veröffentlicht wurden, setzte VW im vergangenen Jahr weltweit 10,31 Millionen Fahrzeuge ab. Damit ziehen die Wolfsburger an Toyota vorbei.



Die Japaner, die 2016 insgesamt 10,17 Millionen Fahrzeuge verkauften, verlieren zum ersten Mal seit fünf Jahren die Krone als weltgrößter Autobauer. Demnächst wird auch General Motors seine Zahlen veröffentlichen. Sollte GM rückläufig sein, dürfte VW trotz Abgasskandal gemäß der Verkaufszahlen der weltweit größte Autobauer sein.