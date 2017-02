(GK) - Les quelque 34.000 entreprises luxembourgeoises employant du personnel réalisent annuellement 120.000 recrutements, dont 11.000 nouveaux emplois. «Malgré ces chiffres encourageants le chômage ne recule pas de façon suffisamment importante», a déploré le Premier ministre Xavier Bettel lors de la visite, le jeudi matin, de deux entreprises, Talkwalker de Luxembourg et La Provençale de Leudelange, dans le cadre du programme «Entreprises, partenaires pour l’emploi».

Le programme «Entreprises, partenaires pour l’emploi», initié par l’UEL (Union des entreprises luxembourgeoises) et l’ADEM (Agence pour le développement de l’emploi), permet une mise en adéquation entre l’offre des entrepreneurs et les demandeurs d’emploi, par l’intermédiaire de l’ADEM, «ce qui représente un deal ,Win-Win‘ pour l’industrie, pour l’ADEM et pour les personnes concernées», note le Premier ministre «qui souhaite lutter contre le chômage, plutôt que de le gérer» ...