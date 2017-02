(pso) - Devant le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Suma Chakrabarti, le ministre des Finances luxembourgeois Pierre Gramegna s'est «réjoui de pouvoir collaborer pleinement» avec l'institution levant des financements pour favoriser la transition à l'économie de marché de pays d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et d'Asie centrale.

La banque créée en 1991 à l'initiative du président français François Mitterrand avait menacé de ne plus utiliser la place financière luxembourgeoise pour structurer ses investissements dans le monde quand le Grand-Duché avait été placé en 2013 sur la liste noire du Forum mondial sur la transparence fiscale. Le Luxembourg a été réhabilité en octobre 2015 par cette émanation de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et est depuis rassuré sur l'avenir de ce business juteux pour les services financiers luxembourgeois.

Un business juteux



Depuis le début des années 1990, 4,75 milliards d'euros des 113 (dans 4.723 projets) levés par la banque basée à Londres l'ont été via des sociétés luxembourgeoises selon les chiffres présentés par Suma Chakrabarti ce mercredi à la Banque et Caisse d'épargne de l'Etat (BCEE). Les représentants de la BERD rencontraient des partenaires d'affaires luxembourgeois dans les bureaux de la banque publique repris à ArcelorMittal.

Le leader mondial de la sidérurgie, siégeant toujours à Luxembourg, figure parmi les principaux utilisateurs luxembourgeois directs des facilités de crédit offertes par la BERD. Par des emprunts de 100 et 75 millions d'euros, ArcelorMittal finance respectivement un projet de 500 millions d'euros au Kazakhstan (dans la mine de charbon et l'aciérie de Temirtau) et un autre en Pologne (TAMEH).

Du fait d'une donation de 40 millions d'euros échelonnée sur plusieurs années, Pierre Gramegna s'est targué que le Grand-Duché constitue «le premier contributeur per capita» de la banque à capital public. La BERD est détenue par 64 pays, l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement (BEI), elle basée à Luxembourg (Kirchberg).



Préparer la présidence de Pierre Gramegna



Au-delà de l'approfondissement des relations d'affaires entre le Luxembourg et la BERD, MM. Chakrabarti et Gramegna devaient préparer la réunion annuelle des gouverneurs de la banque en mai prochain à Nicosie (Chypre). Titulaire depuis mai dernier de la présidence tournante (pour un an) du conseil des gouverneurs de l'institution Pierre Gramegna présidera l'assemblée définissant les grandes lignes stratégiques de l'institution, à commencer par son engagement dans le financement de l'économie verte (un créneau occupé par la place financière luxembourgeoise) et celui de l'accueil des réfugiés.

L'institution a été créée en 1991 à l'initiative de François Mitterrand (le premier président de l'institution a été l'économiste Jacques Attali) pour installer l'économie de marché dans les pays d'Europe centrale et orientale à la suite de la disparition du bloc soviétique. L'institution basée à Londres investit également maintenant en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le Britannique Suma Chakrabarti, 58 ans, avait été élu à la présidence de l'institution en 2012 et son mandat (de quatre ans) a été reconduit en mai dernier.