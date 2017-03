(aa) - Der Luxemburger Yves Elsen ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrates beim deutschen Keramikhersteller Villeroy & Boch AG in Mettlach. Das wurde am Freitag im Anschluss an die Hauptversammlung in Merzig entschieden.



Elsen war bisher bereits Mitglied des V&B-Aufsichtsrates (seit 2013) und löst nun den bisherigen Vorsitzenden, den 74-jährigen Wendelin von Boch-Galhau, an der Spitze des Gremiums ab. Laut Satzung müssen reguläre Mitglieder des V&B-Aufsichtsrates ihr Mandat mit Vollendung des 75. Lebensjahres niederlegen. Der Führungswechsel war daher absehbar.



Wahl des neuen Vorsitzenden fiel einstimmig aus

Yves Elsen, Jahrgang 1958, ist geschäftsführender Gesellschafter des in Luxemburg ansässigen Industrie- und Technologieunternehmens HITEC Luxembourg S.A. und seit Juli 2016 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Universität Luxemburg. Er übt mehrere Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien anderer Wirtschaftsunternehmen aus, wie der Carrosserie Comes S.A., der CB Rail Leasing S.à.r.l. und der CD-PME S.A.



Wendelin von Boch-Galhau war im Anschluss an seine Funktion als Vorstandsvorsitzender von 2007 an Mitglied des Aufsichtsrates. 2009 übernahm er den Vorsitz des Gremiums. Der heutige Vorstandsvorsitzende der Villeroy & Boch AG, Frank Göring, dankte von Boch-Galhau für sein Engagement.



Elsen: Wurzeln von V&B liegen auch in Luxemburg

Im Anschluss an seine einstimmige Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Villeroy & Boch AG erklärte Yves Elsen in Merzig offiziell: "Die ehrenvolle Wahl ist verpflichtend für mich, dieses große und traditionsreiche Unternehmen kontinuierlich auf erfolgreichem Kurs weiterzuführen."



Im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" am Freitagabend erklärte Yves Elsen, dass wohl auch die Nähe zu Luxemburg mit eine Rolle für seine Nominierung gespielt habe. Die Wurzeln von Villeroy & Boch lägen schließlich in der Großregion, d.h. in Lothringen, Luxemburg und dem Saarland. Da sei es schön, dass auch einmal ein Luxemburger den Vorsitz übernehme, so Elsen.