Par Linda Cortey

Il sera facile de les reconnaître. Jeunes. Parfois engoncés dans leur costume. Encore incertains du trajet qui les mènera jusqu’à leur travail. En septembre, vous verrez beaucoup de ces nouvelles recrues dans les quartiers de bureaux de la capitale. Ils connaissent le stresse de l’arrivée dans un nouvel emploi. Stress qui est particulièrement fort au Luxembourg. D’abord parce qu’une majorité des nouveaux embauchés connaissent mal ou pas du tout le pays. Ensuite parce que la dimension multiculturelle est particulièrement importante sur le marché du travail luxembourgeois.

La plupart des grandes entreprises et institution sont sensibles à cette problématique. Elles ont développé au fil du temps un politique d’intégration des nouveaux collaborateurs. Séminaire d’intégration, tutorat, équipes dédiées, etc. Chaque société développe des solutions qui lui sont propres, en fonction de sa culture d’entreprise et de ses besoins.

Se préparer au plus tôt à la culture d'entreprise

A la Banque européenne d’investissement (BEI), la préparation à la culture d’entreprise se fait avant même de commencer le travail. «Quand vous arrivez pour votre premier jour, Vous avez déjà eu accès à un portail informatique dédié aux nouveaux venus. Il est accessible avant d’entrer en fonction mais après que le contrat soit signé», explique Philippe Van Boxel, responsable «Learning and Development » à la BEI. L’outil est particulièrement apprécié, il n’est pas rare que les nouvelles recrues aient épluché scrupuleusement l’espace en ligne mis à leur disposition. L’intégration formelle se fait le premier jour avec l’«induction day». Cette journée d’intégration met l’accent sur les valeurs de la banque, sur ses missions et ses activités. Le reste de l’intégration se fait par un cycle de formations auxquelles les nouvelles recrues sont tenues de participer.

Ces formations ont évolué depuis quelques années. La BEI recrute beaucoup, 350 personnes l’an passé, 450 prévues cette année. Cela en grande partie pour réaliser le plan Juncker, plus précisément le ‘FEIS – le Fonds européen pour les investissements stratégiques’ pour laquelle elle est sollicitée. Cet afflux important de personnes qui ne connaissent pas encore la culture maison a demandé au service des ressources humaines de mettre l’accent sur les besoins de ces nouveaux arrivants et spécifiquement sur ce point.

L'importance des valeurs de chaque société

Dans les grands cabinets d’audit de la Place, les vagues de recrutement sont habituelles et saisonnières. Les services de ressources humaines ont depuis longtemps rodé les procédures d’accueil. «Cela commence avec une première journée d’accueil qui comprend une introduction à la firme. Nous leur expliquons ce qu’est la culture 'Deloitte', quelles sont nos valeurs mais les encourageons aussi à signaler quelque chose qui ne correspondrait pas à nos valeurs ou aux leurs», détaille Paul Schilling, «head of human resources» chez Deloitte Luxembourg. La société a choisi d’aller plus loin dans le concept d’intégration. « Nous avons conçu une semaine entière d’intégration pour les juniors. Nous les emmenons ensemble à l’étranger, dans un endroit éloigné, pour les former non seulement sur les compétences techniques mais surtout les compétences interpersonnelles comme la communication professionnelle et le concept du ‘feedback’ et nous leur faisons ainsi découvrir la culture et les valeurs de la firme».

Penser l'intégration au-delà de la vie professionnelle

L’objectif est de créer plus qu’une culture d’entreprise. La semaine rassemble l’ensemble des nouveaux arrivants et leur permet de faire connaissance, de créer des liens professionnels et d’amitié. L’intégration se conçoit au-delà du simple travail. Deloitte est conscient que de nombreux jeunes collaborateurs découvrent non seulement l’entreprise mais aussi le pays. Elle incite donc les jeunes recrues à se soutenir les uns les autres dans leur intégration.

Chez Goodyear, le processus est plus classique et très bien rôdé. «Nous avons un programme qui s’appelle ‘newcomers onboarding’. Durant les premiers jours, nous leur expliquons tout: la vision, la stratégie, les valeurs», indique Silvia Sitzen-Scholtes, directrice des ressources humaines de Goodyear Luxembourg. «Puis nous renforçons le message après deux mois».



L’entreprise américaine a toujours donné une importance particulière à l’acquisition de la culture d’entreprise maison. Le groupe industriel a aussi besoin que ses salariés soient conscients des procédures à respecter. «Une collègue qui avait quitté l’entreprise est revenue travaillé chez nous après quinze ans, elle a recommencé la procédure d’onboarding», explique la directrice des ressources humaines à titre d’exemple.

Une fois l’intégration formelle réalisée, une période moins formelle commence. « On essaie d’assigner quelqu’un dans leur département qui devient leur tuteur, qui les encourage, leur explique où trouver ce dont ils ont besoin », poursuit Silvia Sitzen-Scholtes. «C’est très informel et formel à la fois parce qu’on dit au départ qu’untel s’occupe de la nouvelle personne, puis ils agissent selon les besoins».