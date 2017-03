(ndp) - Staatsvertreter, die in Verwaltungsräten von Unternehmen sitzen, müssen sich zukünftig einem Verhaltenskodex unterwerfen, der vom Luxemburger Staat ausgearbeitet wurde. Dies geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des CSV-Abgeordneten Laurent Mosar hervor.



"Die Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Vertretung des Staates in Verwaltungsräten zu professionalisieren. Diese Bestimmungen sollen dazu beitragen, dass die Verwaltungsratsmitglieder ihre Aufgabe noch besser erfüllen können", heißt es in der Antwort der Minister Etienne Schneider und Pierre Gramegna.



Zudem sollen Staatsvertreter eine entsprechende Ausbildung bekommen. Die Kurse, die in Zusammenarbeit mit dem "Institut luxembourgeois des administrateurs (ILA)" und dem Institut national de l'ad­ministration publique (INAP) angeboten werden, dienen dazu, die Vertreter mit ihrer neuen Aufgabe bekannt zu machen, beziehungsweise das Wissen der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder zu vertiefen. Die beiden Minister unterstreichen, dass eine erste Ausbildungssitzung bereits stattgefunden hat.

Uni mit Studie beauftragt



Die Regierung hat sich vorgenommen, alle staatlichen Beteiligungen an Unternehmen in einer einheitlichen Struktur zusammenzubringen, um sie funktionsfähiger und transparenter zu gestalten. Zu diesem Zweck hat die SNCI (Société nationale de crédit et d'investissement), gemeinsam mit dem Finanzministerium und dem Wirtschaftsministerium, der Universität Luxemburg eine Studie in Auftrag gegeben, in der u. a. über den Weg eines Ländervergleichs untersucht werden soll, wie die verschiedenen Beteiligungssysteme in anderen Ländern aussehen. Die Studie soll eine Bestandsaufnahme der derzeit geltenden Modelle erstellen, die Stärken und Schwächen identifizieren und neue Ansätze für Überlegungen bieten.