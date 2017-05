(miz) - Im ersten Trimester 217 ist die Aktivität der Versicherungen in Luxemburg im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.



Im Schnitt wachsen die Versicherungsprämien - verglichen mit 2016 - um 5,67 Prozent. Die Prämien bei den Lebensversicherungen steigen um 5,14 Prozent, die des allgemeinen Versicherungsgeschäfts (Lebensversicherungen ausgeschlossen) um 9,12 Prozent.



Nationalen Versicherer, die ausschließlich in Luxemburg tätig sind, verbuchen eine Steigerung von 3,28 Prozent. Eine Erhöhung von 14,35 Prozent verzeichnen ausländische Firmen in den Bereichen der allgemeinen Versicherungen und Transportversicherungen.

Die versicherungstechnischen Rückstellungen von den Lebensversicherern liegt bei 163,50 Milliarden Euro Ende März 2017 und steigen somit um 10,81 Prozent im Vergleich zu März 2016 und im Vergleich zu Dezember 2016 um 2,37 Prozent.



Ein günstiges Umfeld an der Börse hätte zu einem noch stärkeren Anstieg der Aktivitäten führen können. Der nur leichte Anstieg erklärt sich unter anderem durch etwa 4,28 Milliarden Euro an Rückkäufen im ersten Trimester 2017, die einer jährlichen Tilgungsrate von 10,55 Prozent entsprechen. Dieser Wert steigt langsam an und lag im vierten Trimester 2016 noch bei 8,16 Prozent.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.