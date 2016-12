(las) - Der belgische Kabelanbieter Telenet übernimmt SFR in Luxemburg und Belgien. Hierzulande wechseln damit das Netz und die Kunden der Coditel zu Telenet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.



Coditel verfügte 2015 laut eigenen Angaben über 19.000 Kunden für das Kabelangebot, 8.600 für das Internet und 7.600 Kunden nutzten den Telefonanschluss. Das Telenet-Angebot wird in 13 Luxemburger Gemeinden verfügbar sein: Differdingen, Flaxweiler, Frisingen, Junglinster, Leudelingen, Lorentzweiler, Luxemburg, Mertert, Niederanven, Reckingen/Mess, Roeser, Schüttringen, Strassen.

Langwieriger Verkauf



Coditel wechselte mehrmals die Hände in den letzten Jahren: Der französische Kabelnetzbetreiber Numericable übernahm die Firma 2003. Im Februar dieses Jahres wurde die Marke Numericable durch SFR Luxembourg ersetzt.

Der Telekomkonzern Altice hatte 2014 für mehr als 13 Milliarden Euro den zweitgrößten französischen Mobilfunkanbieter SFR gekauft und mit seinem Kabelunternehmen Numericable zusammengelegt.

Telenet zahlt 400 Millionen Euro für die Übernahme von SFR Belux. Anfang Juli meldete die "Financial Times", dass Altice 500 Millionen Euro verlangt habe. Orange war am Luxemburger Kundenstamm interessiert, entschied sich aber gegen einen Kauf. Ende November berichtete "L'Echo", dass auch Telenet ablehnen würde.



Telenet will in den nächsten zwei Jahren 12 Millionen Euro in das belgische und luxemburgische Kabelnetz investieren. Kürzlich hat das belgische Unternehmen den Mobilfunkanbieter Base übernommen.