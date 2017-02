(las) - Die Inspection du travail et des mines (ITM) setzt auf Digitalisierung und will auf diese Weise eine administrative Vereinfachung für Arbeitgeber erreichen. Zehntausende Übermittlungen an die Behörde, die bisher über Papier liefen, werden nun über die Onlineplattform My Guichet möglich sein.

Die ITM digitalisiert drei Prozeduren, die besonders häufig sind:

Die Übermittlung der Verträge von Schülern und Studenten , die ein Unternehmen während der Ferienzeit einstellt, wird nun mit einem Klick möglich. Dies betrifft 24.500 Vorgänge pro Jahr.

, die ein Unternehmen während der Ferienzeit einstellt, wird nun mit einem Klick möglich. Dies betrifft 24.500 Vorgänge pro Jahr. Der Arbeitgeber kann die ITM via My Guichet über Überstunden und Sonntagsarbeit informieren . Die Unternehmen führen jedes Jahr 15.000 solcher Anträge durch.

. Die Unternehmen führen jedes Jahr 15.000 solcher Anträge durch. Benachrichtigungen über große Baustellen wurden bisher per Mail oder Post der ITM mitgeteilt - nun soll dies über MyGuichet erfolgen. Auch dieser Vorgang ist mit 7.000 Fällen pro Jahr sehr häufig.

Die Plattform My Guichet wird durch den staatlichen Technologiedienst CTIE weiterentwickelt. Als Vorteile der elektronischen Variante nennt das Arbeitsministerium die sofortige Übermittlung der Daten, die Vermeidung von Fehlern beim Ausfüllen der Formulare und die Möglichkeit die Bearbeitung des Dossiers online nachzuverfolgen.