(M.G.) - Der Klassiker zum Valentinstag: Rote Rosen. Um Blumenhändler rund um die Welt in den Tagen vor dem 14. Februar mit ausreichend frischen Blumen zu versorgen, erhöht die Luxemburger Luftfrachtgesellschaft Cargolux die Zahl ihrer Flüge aus Afrika. Das Unternehmen bringt pro Flug rund vier Millionen rote Rosen zu Händlern in aller Welt. Größter Abnehmer der roten "Liebesblumen" sind die Niederlande.



In der Regel sieht Cargolux sieben Flüge pro Woche mit Schnittblumen aus Afrika vor. Pro Jahr kommen laut dem Frachtflieger mehr als 20 000 Tonnen an Schnittblumen vom afrikanischen Kontinent. Hauptziele sind Europa, die USA, Australien und Russland. Damit die Blumen auch schön frisch sind wenn sie ihre Reise überstanden haben werden sie ständig gekühlt und treffen maximal 48 Stunden nach ihrer Ernte am Zielort ein.



Größter Blumenproduzent Afrikas ist Kenia, mit sieben Prozent der weltweiten Marktanteile. Tatsächlich kommen 35 Prozent aller Schnittblumen, die in Europa verkauft werden, aus Kenia.