(M.G.) - In einem Rechtsstreit zwischen Amazon.com und der Bundessteuerbehörde der USA urteilte nun das US-Finanzgericht zu Gunsten des Onlinehändlers. Grundlage für die juristische Auseinandersetzung waren steuerliche Vereinbarungen des amerikanischen Konzerns mit seinem europäischen Ableger „Amazon Europe Holding Technologies“ aus den Jahren 2005 und 2006.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Amazon Einnahmen in Höhe von 136 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 2,37 Milliarden Dollar. Eine Verurteilung des Versandriesen hätten mit 1,5 Milliarden Dollar kräftig zu Buche geschlagen.

Die US-Steuerbehörde warf Amazon.com vor Vermögenswerte unter Wert nach Luxemburg übertragen zu haben um so Steuern zu sparen. Laut Amazon habe die Steuerbehörde den Wert einiger der übertragenen Vermögenswerte, wie Schutzmarken und Software, jedoch zu hoch eingeschätzt.

Das US-Finanzgericht entschied am Donnerstag, dass die Abwicklung über Luxemburg aller innereuropäischen Verkäufe von Amazon in den Jahren 2005 und 2006 absolut legal sei. Darüber hinaus beschrieb das Gericht die Vorgehensweisen der Steuerbehörde in diesem Fall als „willkürlich, unberechenbar und unzumutbar“ und entschied, dass die Behörde ihren Ermessensspielraum missbraucht habe.

Weder Amazon.com noch die Bundessteuerbehörde der USA kommentierten das Urteil. Wie viel Amazon dem amerikanischen Fiskus schlussendlich schuldet bleibt unklar. Die steuerlichen Vereinbarungen des Konzerns mit der Luxemburger Filiale sind ebenfalls Gegenstand einer Untersuchung der Europäischen Kommission.