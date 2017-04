Von Laurent Schmit

Früher war alles einfacher: Die Steuerberater pilgerten zu Marius Kohl – dem wohl berühmtesten Luxemburger Steuerbeamten – bekamen ihr Steuerruling und alle waren zufrieden. Spätestens seit Luxleaks hat sich dies geändert. Immer häufiger beanstande die Steuerverwaltung die Steuererklärungen, die die Unternehmen einreichen.



„Solche Briefe der Verwaltung kommen so regelmäßig, dass man meinen könnte, die Beamten hätten einen extra Knopf dafür“, meinte der Anwalt Eric Fort, Partner bei Arendt&Medernach, anlässlich der Konferenz „Printemps fiscal“, die gestern stattfand. „Das ist schlecht für Steuerzahler, aber gut für Anwälte“, scherzte er.

Das streitlustige Vorgehen der Steuerverwaltung führt dazu, dass mehr Fälle vor Gericht landen. Mehrere Urteile der letzten Monate setzen den Steuersparmodellen der Berater und ihrer Kunden neue Grenzen. Das Luxemburger Steuerrecht hat sich in den letzten Jahrzehnten langsam, aber sicher von seinen deutschen und französischen Vorbildern entfernt.



Die Rechtsprechung der Nachbarländer hilft also häufig nicht mehr, sich in den oft unklaren und lückenhaften Luxemburger Gesetzen zurechtzufinden. Die Folge laut Eric Fort: „Die Steuerverwaltung und die Richter haben sehr viel Macht in ihrer Einschätzung der Fälle. Das kann zu Willkür führen.“

Der Geschäftsanwalt Eric Fort von Arendt&Medernach sieht deutlich forscheres Vorgehen der Steuerverwaltung in den letzten Jahren.

Foto: Gerry Huberty

Vom Prügelknaben zum Musterschüler

Auch der Steueranwalt und Uniprofessor Alain Steichen sieht Fälle, in denen im Namen des Kampfes gegen Steuerhinterziehung die Rechte des Steuerzahlers zu sehr eingeschränkt würden. Er führte dies am Beispiel des Falls „Berlioz“ vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) auf.



Es geht dabei um den Informationsaustausch auf Ersuchen in Steuerangelegenheiten, der in Luxemburg mit einem Gesetz von 2010 eingeführt wurde. In einer ersten Phase konnte ein Steuerzahler vor Gericht Einspruch dagegen erheben, dass die Luxemburger Steuerverwaltung Informationen über sein Vermögen an die Behörden seines Heimatlandes vergeben sollte.

Luxemburg wolle in Steuerfragen oft zu vorbildlich sein, meint der Steuerexperte Alain Steichen.

Foto: Gerry Huberty

Doch die ausländischen Kunden von Luxemburger Banken oder Steuerberatern nutzten diese Abwehrmöglichkeit so intensiv, dass Luxemburg von der OECD vorgeworfen worden sei, den Informationsaustausch zu behindern, so Steichen. 2014 hat die Regierung nachgebessert und die Einspruchsmöglichkeit einfach abgeschafft.



Es ist wahrscheinlich, dass der EuGH dies als Verstoß gegen die Grundrechte werten wird. Das Gesetz von 2014 sei ein Beispiel, wie die Regierung nach internationaler Kritik zum Musterschüler werden wolle und so über das Ziel hinausschieße, meinte Steichen.

Viele Fragen bei der Umsetzung von EU-Richtlinien

Wie sich die Luxemburger Regierung genau positioniert, ist auch eine wichtige Frage bei der Umsetzung der EU-Richtlinie gegen Steuervermeidung. Laut den Informationen von Flora Castellani von KPMG will die Regierung noch vor dem Sommer einen Gesetzesentwurf vorlegen.

Die Richtlinie wurde 2016 innerhalb von sechs Monaten beschlossen – eine Rekordzeit für EU-Verhältnisse. „Das Finanzministerium entdeckt erst jetzt nach und nach, wie umfassend die Auswirkungen in Luxemburg sein werden“, erklärte Gerdy Roose des Beratungsunternehmens BDO. Im Vorfeld sei wenig mit den betroffenen Akteuren des Finanzplatzes diskutiert worden, bedauerte er.

Der EU geht es bei dieser Richtlinie darum, die von Konzernen zur Steuervermeidung genutzten Lücken zu schließen. Dabei würden jedoch viele heute in Luxemburg geltenden Prinzipien der Besteuerung in Frage gestellt, so Roose. Noch sei unklar, wie sie ersetzt würden. Das hat vor allem Folgen für die über 46 000 Beteiligungsgesellschaften (Soparfi) hierzulande.

Pierre-Jean Estagerie von Deloitte warnt Steuerberater und Bankiers, dass sie deutlich vorsichtiger bei der Steuersituation ihrer Kunden sein müssen. Sie riskieren sonst eine Anklage wegen Geldwäsche.

Foto: Gerry Huberty

Risiko von strafrechtlichen Folgen



Manche der neuen Regeln betreffen jedoch nicht nur die Steuerzahler, sondern auch ihre Berater – sei es Bankiers oder Anwälte. Mit der Steuerreform wurde Anfang des Jahres der Straftatbestand der Steuerhinterziehung eingeführt. Das bedeutet auch, dass Berater sich der Geldwäsche schuldig machen und strafrechtliche Folgen riskieren, wenn sie Behörden nicht melden, dass ihr Kunde Steuern hinterzieht.

Sie müssten also gegebenenfalls von ihren Kunden Beweise verlangen, dass sie alles bei ihrer Steuerbehörde gemeldet haben, erklärte Pierre-Jean Estagerie von Deloitte.

„Ich kann nur allen Anwälten abraten, in solche Fälle verwickelt zu sein“, warnte Alain Steichen. Man müsse vorsichtiger als in der Vergangenheit sein. Problematisch sei außerdem, zu bestimmen, wann eine Straftat begangen werde – sprich, ob ein Fall von Steuerhinterziehung unter das neue Gesetz fällt oder nicht. Reicht es, wenn ein Steuerzahler Einkünfte aus nicht deklarierten Geldern erzielt, damit er (und seine Bank) sich strafbar macht? Darauf haben die Experten keine Antwort.

Die Arbeit der Steuerexperten wird demnach schwieriger und riskanter, aber sie wird ihnen nicht ausgehen.