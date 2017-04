(aa) - Wer auf dem Mobilfunkmarkt nach vergleichbaren Preisangeboten Ausschau hält, könnte manchmal geradezu verzweifeln. Der für den Kunden individuell günstigste Tarif ist wegen unterschiedlicher Zusammenstellung und Netzqualität oft nur sehr schwer zu ermitteln und dies keinesfalls auf den ersten Blick

Am 15. Juni kommt eine weitere Ungewissheit hinzu. Das umstrittene EU-Roaming wird an dem Tag kostenfrei. Es geht um jene Gebühren, die anfallen, wenn Mobilfunkkunden im EU-Ausland zum Handy greifen.



Einige Anbieter haben Tarife längst angepasst



Demnächst soll EU-Reisenden kein Eurocent extra mehr fürs Herumwandern durch fremde Netze aus der Tasche gezogen werden. Zwar müssen auch künftig Roaming-Kosten bezahlt werden, aber es sind im Prinzip nicht mehr die Endkunden, die zur Kasse gebeten werden. Die Frage ist nun, welche Auswirkungen hat der Wegfall der Gebühren?

Einige Anbieter haben bereits vor längerer Zeit ihre Tarife angepasst und EU-Roaming als Inklusivleistung ins Programm genommen. Sollte damals der Preis dafür nach oben angepasst worden sein, käme es nun zu einer indirekten Preiserhöhung, wenn die Roaminggebühren entfallen - es sei denn, die Kosten würden wieder herausgerechnet.

Deutschland: Nichtreisende zahlen die Zeche



Bei den deutschen Nachbarn sieht das Vergleichsportal Verivox eine Preiswende am Mobilfunk-Himmel heraufziehen. Der Kostenfaktor Roaming, argumentiert Verivox, werde auf das Inland verlagert und in die Handytarife eingepreist. Folge: Nichtreisende und Geringverdienende zahlten am Ende die Zeche.

Einige Discounter sind in Deutschland bereits dazu übergegangen, rein nationale Tarifmodelle zu entwickeln, die eine Auslandsnutzung ausschließen.

ULC rügt Aushebelung durch die Hintertür



Und in Luxemburg? Die Verbraucherschützer der ULC warnen die Mobilfunkanbieter in einer am Montag versendeten Mitteilung ausdrücklich davor, durch die Hintertür die von der EU vorgeschriebene Roaming-Kostenregelung zu Ungunsten der Verbraucher auszuhebeln. Im Falle von Problemen könnten sich Verbraucher an die ULC-Rechtsabteilung wenden.

Dies könnte möglicherweise schon sehr bald der Fall sein, denn ein luxemburgischer Mobilfunkanbieter versucht zumindest laut Konsumentenschutz bereits Altkunden zum Abschluss neuer, teurerer Verträge zu bewegen, indem der Anbieter bestehende Verträge kurzfristig kündigt und neue Pauschalen anbietet.



Eine Anfrage bei der luxemburgischen Regulierungsbehörde ILR brachte dazu am Montag keine neuen Erkenntnisse. Dort war kein zuständiger Mitarbeiter zu sprechen.



Mit Material von dpa