Par Pierre Sorlut

La société d'audit BDO a annoncé ce mardi fusionner avec un autre auditeur luxembourgeois, HRT, pour rassembler plus de 500 personnes et conforter son statut de géant des services financiers au Grand-Duché, sur les talons des membres du Big Four.

Pas question cependant de concurrencer les PwC, Deloitte, KPMG et EY, selon le secrétaire général François Dorland. «Nous n'avons pas le même modèle d'affaires» confie le représentant de BDO qui fait valoir «un ancrage local et la proximité avec les clients».



Forte croissance externe



Depuis sa fondation dans les années 1950 sous le nom de Compagnie fiduciaire, BDO a grandi de manière organique et en procédant à des regroupements stratégiques, comme avec Fiduciaire Montbrun (2000) puis Sofinter (2007). BDO a également repris à Deloitte en 2012 la Fiduciaire générale du nord et ses bureaux de Diekirch et Wemperhardt.

HRT a été fondée en 1995 par Philippe Richelle à son départ de chez Deloitte. En 2015, le Belge, 55 ans, avait fait appel à un autre ancien associé de Deloitte, Alain Lam, pour occuper les fonctions de directeur général du groupe. M. Lam rejoindra le comité exécutif une fois la transaction clôturée.



500 collaborateurs et pas de casse



Dans les prochains mois, les 400 collaborateurs de BDO accueilleront dans leurs nouveaux locaux de la Cloche d'or la centaine d'employés d'HRT, aujourd'hui basée à Strassen.

Les équipes dirigeantes justifient l'opération par la volonté d'atteindre une «masse critique» et d'opérer des synergies. Aucun licenciement «n'est à l'ordre du jour», assure M. Dorland qui espère au contraire «attirer de nouveaux talents» à la faveur du regroupement.

Réseau international



BDO est membre du réseau international du même nom. Celui-ci regroupe 67.000 collaborateurs dans 158 pays. Le groupe opère dans l'audit, le conseil en fiscalité, l'expertise-comptable, le secrétariat social, l'ingénierie financière (CF corporate services), l'administration de fonds (CF Fund services), le conseil en ressources humaines et l'informatique (Datagest). HRT fait partie du réseau PKF depuis novembre 2014.