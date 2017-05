(ndp) - "Il n'existe pas, à ma connaissance, de projet de vente de KBL epb". Son directeur général Yves Stein était interrogé ce matin sur les intentions de l'actionnaire de la banque privée luxembourgeoise, Precision Capital, qui souhaite vendre ses parts de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL). M. Stein a souligné qu'il n'avait "aucune connaissance à ce niveau-là". Il en veut pour preuve que "chaque demande que nous avons formulée pour continuer à développer les projets d'investissements ou pour faire des acquisitions, a obtenu une réponse positive".

"Nous sommes en train de réaliser d'importants investissements avec notamment la migration de KBL sur une nouvelle plate-forme informatique et des acquisitions stratégiques qui demandent à être intégrées", s'est expliqué Yves Stein.



Le CEO du groupe a tenu à souligner une nouvelle fois qu'il ne fallait pas créer de "rumeurs sans fondements". "Cela fait trois ans qu'on dit que les deux banques vont fusionner. C'est complètement illogique d'un point de vue économique et cela n'a d'ailleurs jamais été à l'ordre du jour".

"La BIL est une banque différente avec laquelle nous partageons certes un actionnaire, mais je n'en sais pas plus sur elle que sur d'autres concurrents de la Place", a ajouté Yves Stein.



La banque privée luxembourgeoise KBL avait été rachetée par la famille royale qatarienne en juillet 2012 pour 1,05 milliard d'euros, la BIL en octobre pour 730 millions (10% ont été acquis par l'Etat).



Des bénéfices en chute libre



La conférence de presse de ce mercredi avait pour objectif de dévoiler les résultats de l'année 2016. C'est dans un environnement de marché difficile que la banque privée a vu son bénéfice net chuter de 93% à 6 millions d'euros, contre 81,3 millions d'euros en 2015. KBL epb explique d'abord cette baisse par "des résultats exceptionnels positifs dégagés en 2015".



La baisse du revenu des activités principales de l'établissement (le produit bancaire net est passé de 547,9 millions d'euros à 465,9 millions) et des investissements exceptionnels, dans la plateforme informatique notamment, ont fait fondre la marge de la banque. Le groupe ne versera donc pas de dividende cette année.

"Année extrêmement difficile"



Corrigée pour les changements de périmètre liés à la cession de KBL Suisse et de Vitis Life en 2015, la marge d'intérêt en 2016 a baissé de 15 % par rapport à 2015. Les commissions nettes ont également baissé de 7,7% "en raison du contexte de marché difficile pour les banques privées pures".



"La banque privée est traditionnellement un secteur de croissance mais de nature cyclique", a déclaré Yves Stein. "Dans un contexte où les taux d'intérêts à leur plus bas historique ont exercé une pression importante sur notre groupe riche en liquidités, l'année écoulée s'est révélée extrêmement difficile pour nous et le secteur en général, a-t-il ajouté. La direction adopte toutefois la méthode Coué et retient "d'énormes progrès dans ses projets stratégiques à long terme."

100 emplois supprimés



L'intégration de la nouvelle interface informatique dans les prochaines semaines en fait partie. Elle coûtera aux services informatiques 100 postes. Ils seront supprimés au cours des deux prochaines années, a annoncé la banque, qui emploie près de 800 personnes au Luxembourg.

Cette réduction intervient dans le cadre des projets de transformation et d'infrastructure informatique développés par la banque en partenariat avec Lombard Odier. Près de 42 salariés seront transférés vers une nouvelle entité (TBI) à Luxembourg, tandis que les autres se verront proposer des départs en préretraite.