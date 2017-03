(aa) - Der luxemburgische Automobilpark hat im Jahr 2017 ein durchschnittliches Alter von 7,7 Jahren erreicht. Damit liegt das Großherzogtum deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 9,7 Jahren und auch unter dem Durchschnitt in den Nachbarländern Deutschland (neun Jahre), Belgien (8,8 Jahre) und Frankreich (8,8 Jahre). Das geht aus einer Studie zum luxemburgischen Kraftfahrzeugmarkt hervor, die am Mittwoch von der Beratungsgesellschaft KPMG in Luxemburg-Kirchberg präsentiert wurde.

Mit beigetragen hat zum relativ niedrigen Durchschnittsalter aller zugelassenen Fahrzeuge bestimmt der hohe Anteil von Firmenwagen in Luxemburg, der bei immerhin 22 Prozent liegt. So erreicht der Anteil der unter zweijährigen Autos in Luxemburg 23,1 Prozent. 27,6 Prozent sind zwei bis fünf Jahre alt, 28,6 Prozent fünf bis zehn Jahre und immerhin 20,7 Prozent sind älter als zehn Jahre alt.

Diesel rückläufig aber noch vorherrschend



Was die Antriebsart betrifft, so hat sich die Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fortgesetzt. D. h. der Anteil der Dieselfahrzeuge auf den hiesigen Straßen hat seinen Zenit überschritten und geht weiter leicht zurück. 2017 liegt der Anteil der KPMG-Studie zufolge noch bei 64,4 Prozent. Die Benziner sind im Gegenzug weiterhin leicht im Aufwind und erreichen aktuell 34,8 Prozent. Dies geht einher mit einer stetig sinkenden Preisdifferenz zwischen Diesel und Benzin an den Zapfsäulen.

Einen nach wie vor geringen Anteil haben in Luxemburg vollelektrische und hybride Fahrzeuge. Ihr Anteil ist seit 2010 zwar von 0,18 auf 0,81 Prozent (2017) gestiegen. 0,81 Prozent entsprechen rund 3200 Fahrzeugen. 2016 lag der Anteil vollelektrischer und hybrider Autos bei 0,75 Prozent.



Offensichtlich bestehen also gewisse Schwierigkeiten, Käufer für diese Fahrzeuge zu finden, sei es nun wegen der verfügbaren Modelle, der Preise, der Reichweite oder der Zahl der Ladestationen. Allerdings soll das Netz an Ladestationen in den kommenden Jahren in Luxemburg deutlich ausgebaut werden, und die Entwicklung der Fahrzeuge schreitet ebenfalls voran.

Obschon sich immer weniger Leute für einen Diesel entscheiden, machen diese Autos noch nahezu 65 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge aus.

Foto: Shutterstock

Die beschriebene Antriebsverteilung bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die bisherige Entwicklung des Kohlendioxid-Ausstoßes im Großherzogtum. Wohl gingen die Co2-Emissionen in Gramm pro Kilometer seit 2015 von knapp 170 g/km deutlich zurück, und Luxemburg erreichte 2015 auch das EU-Ziel von 130 g/km.

Allerdings liegt der Wert aktuell bei 127,5 Prozent und der KPMG-Studie zufolge dürfte Luxemburg Schwierigkeiten haben die EU-Vorgabe von 95 g/km zu erreichen, dies unter der Voraussetzung, dass die Emissionen im bisherigen Tempo gesenkt werden.

Hinzuzufügen ist, dass Luxemburg bei den CO2-Emissionen schlechter abschneidet als die Nachbarn Frankreich und Belgien und auch über dem EU-Durchschnitt (im negativen Sinn) liegt. Deutschland schneidet noch etwas schlechter ab als Luxemburg.

KPMG brachte am Mittwoch bei der Präsentation auch steuerliche Aspekte zur Sprache, die sich 2017 gegenüber 2016 geändert haben. Demnach liegt der steuerliche Vorteil eines Angestellten mit geleastem Firmenwagen (Verkaufspreis 35000 Euro, Leasingrate 700 Euro, Steuerklasse 1) im Jahr 2017 beim Diesel bei 1404 Euro pro Jahr. Beim Benziner sind es 1644 Euro pro Jahr, bei Hybridbenzinern 1872 Euro. Und bei Elektroautos 2232 Euro pro Jahr. Ob diese Förderung im Verbund mit der sonstigen Entwicklung ausreicht, einen Umbruch bei der Antriebswahl zu bewirken, bleibt abzuwarten.