Von Laurent Schmit

In einem Eilverfahren entschied das Bezirksgericht Luxemburg am Mittwoch, die Gelder der iranischen Zentralbank bei Clearstream weiterhin blockiert zu lassen. Das Argument der Anwälte der iranischen Seite, das Einfrieren der Vermögenswerte sei illegal, weil es die interne Funktionsweise der Clearstream blockiere, ließ die Richterin nicht gelten. Eine detaillierte Analyse des Systems des Abwicklungsdienstleisters übersteige die Möglichkeiten des Schnellgerichts und müsse deshalb in einem ordentlichen Verfahren geprüft werden.



Hintergrund des Falls sind Schadensersatzforderungen gegen den Iran von 101 Nachkommen von Anschlagsopfern des 11. September 2001. Am 14. Januar 2016 ließen deren Anwälte per Gerichtsvollzieher zwei Konten der iranischen Zentralbank beim Luxemburger Abwicklungsdienstleister Clearstream provisorisch pfänden - eine sogenannte "saisie-arrêt".

Dabei soll es um Vermögenswerte gehen, die mindestens 1,6 Milliarden Dollar umfassen. Insgesamt fordern die US-Kläger drei Milliarden von der iranischen Zentralbank aufgrund von vier Entscheidungen der US-Justiz, erklärte ihr Luxemburger Anwalt François Moyse.



Iran will Wirtschaftssanktionen überwinden



Ein New Yorker Bundesrichter hatte den Opferfamilien 2011 einen Schadensersatz von zwei Milliarden Dollar zugesprochen, wie "Le Monde" berichtete. Es ist eines von insgesamt 89 Verfahren, in denen US-Gerichte den Opfern von Terroranschlägen Schadensersatz zugesprochen haben, weil der iranische Staat die jeweiligen Attentäter unterstützt habe.

Doch es geht dabei um viel mehr. Es wurde ein kleines Stück Weltpolitik im Gerichtssaal des Bezirksgerichts Luxemburg geschrieben, denn es geht um den Bestand des Iranischen Atomabkommens von 2015. Damals wurden vereinbart, dass die Einschränkungen von Finanzgeschäften des Irans zusammen mit anderen Wirtschaftssanktionen im Januar 2016 aufgehoben würden. Die Frage ist demnach, inwieweit der Iran Geschäfte mit europäischen Banken tätigen kann, ohne das Risiko, dass die USA die Konten pfänden lassen.

Eine erste juristische Etappe

Die Entscheidung am Mittwoch vor dem Schnellgericht ist allerdings nur eine erste Etappe. Gegen das Urteil kann innerhalb von zwei Wochen Berufung eingelegt werden, erklärte die Justizsprecherin.

Die Blockierung der Gelder wird ebenfalls in einem ordentlichen Verfahren (procédure de validation) geprüft. Und schließlich muss ein Luxemburger Gericht prüfen, inwieweit das US-Urteil, das den Opferfamilien Schadensersatz zusprach, dem Luxemburger Recht entspricht. Beide Verfahren laufen am Bezirksgericht Luxemburg. Noch sei es zu früh, um ihre Dauer abzuschätzen, heißt von der Justiz.

Sowohl die Clearstream als auch die iranische Zentralbank argumentierten im Eilverfahren, dass die provisorische Blockierung der Gelder illegal gewesen sei. Der Grund: Clearstream sei von der Luxemburger Zentralbank als ein systemischer Dienstleister eingestuft worden und diese könnten dem Gesetz vom 10. November 2009 zufolge nicht gepfändet werden. Außerdem verfüge die iranische Zentralbank über rechtliche Immunität nach gängigem internationalen Recht, argumentierten deren Anwälte in ihrem Plädoyer im Oktober 2016.



Diplomatische Verwerfungen

Der Fall ist auch delikat für die Luxemburger Regierung. Außenminister Jean Asselborn sagte dem "Lëtzebuerger Land", dass er bei seinen Treffen mit dem Staatspräsident Hassan Rohani und dem Außenminister Javad Zarif auf die Affäre angesprochen worden sei. Es sei aber eine Angelegenheit, die die Justiz entscheiden müsse.

Die Anwälte der Kläger und frühere hohe Beamte der Obama-Regierung, Lee Wolosky und Michael J. Gottlieb, baten Premierminister Xavier Bettel um ein Treffen. "Wir können Ihnen versichern, dass diese Fälle von großer Bedeutung für die Vereinigten Staaten sind", sprachen sie in ihrem Brief an Bettel als eine recht unverhohlene Drohung aus. Die "New York Times" veröffentlichte den Brief am 6. März. Der Premierminister hat eine Unterredung mit den Anwälten jedoch abgelehnt, hieß es aus dem Staatsministerium.

Der Iran braucht die Milliarden, um die Inflation im Land im Griff zu behalten - ein brisantes innenpolitisches Thema, wie "Le Monde" berichtet. Und die USA unter Präsident Trump sind gegenüber dem Iranischen Atomabkommen äußerst kritisch eingestellt.