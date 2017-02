(M.G.) - Zweimal jährlich lockt das „Stoffenspektakel“ Nähbegeisterte der ganzen Großregion in die Luxexpo. Vor allem Frauen, von jung bis alt, kaufen hier alles was man zum Nähen braucht: Stoff in allen Formen und Farben, Fäden, Scheren, Knöpfe und vieles mehr.