Von Laurent Schmit

Was die Unternehmen betrifft, bringt die nun in Kraft getretene Steuerreform nichts grundlegend Neues. Darin sind sich alle Beobachter einig. Die Handelskammer bewertete ihren früheren Generaldirektor und den jetzigen Finanzminister Pierre Gramegna zurückhaltend als „einen Schritt in die richtige Richtung“.

In der Debatte um die Steuerreform stand die internationale Wettbewerbsfähigkeit Luxemburgs im Rampenlicht, aufgrund neuer internationaler Steuerregeln ...