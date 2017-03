(aa) - Am Mittwoch ließ die saarländische Steuerfahndung einer Mitteilung zufolge vier Geschäftsräume in Luxemburg durchsuchen. Die Razzia erfolgte in grenzübergreifender Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Kriminalpolizei. Die luxemburgische Staatsanwaltschaft bestätigte mehrere Durchsuchungen auf Basis einer „Commission rogatoire internationale“ (CRI) verwies jedoch für weitere Auskünfte an die Behörden in Saarbrücken.

Neben den Maßnahmen im Großherzogtum fanden weitere Durchsuchungen u.a. im Raum Trier, Saarburg und Wittlich statt. Zwei Personen wurden wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr vorläufig festgenommen. Insgesamt waren 28 deutsche Fahnderinnen und Fahnder im Einsatz, vier davon in Luxemburg. Die luxemburgische Polizei war mit 20 Beamten vor Ort.



Unterschiedliche Steuersätze auf Medizinprodukte



Es besteht der Verdacht, dass insgesamt sechs Beschuldigte in den Jahren 2013 bis 2017 durch Geschäfte mit Medizinprodukten deutsche Umsatzsteuer hinterzogen haben sollen. Einem Bericht der Saarbrücker Zeitung zufolge soll es um Geschäfte mit Kontaktlinsen gehen. Dies wurde von den Behörden weder dementiert noch bestätigt. Dies gilt auch für Medieninformationen, wonach es sich bei den Festgenommenen um ein Ehepaar aus Trier handeln soll.



Bei dem Steuerhinterziehungsmodell sollen die Beschuldigten von unterschiedlichen Steuersätzen auf Medizinprodukte in Luxemburg (3%) und Deutschland (19%) in unzulässiger Weise profitiert haben, indem sie die Waren online von Luxemburg nach Deutschland verkauften, ohne beim Überschreiten von 100000 Euro Liefervolumen die Umsatzsteuer in Deutschland zu entrichten.

Mehrere Briefkastenfirmen gegründet



Um das Überschreiten der steuerrechtlich relevanten Schwelle zu verschleiern, sollen die Beschuldigten mehrere Briefkastenfirmen im Großherzogtum gegründet haben, heißt es in einer Mitteilung des saarländischen Finanzministeriums. Die Firmen existierten demnach bis zur Prüfung durch die Behörden bzw. bis zum Erreichen der Lieferschwelle und wurden dann an Strohmänner verkauft.

Auf diese Weise sei ein Umsatzvolumen von rund 3,2 Millionen Euro nicht korrekt gemeldet und somit deutsche Umsatzsteuer in Höhe eines sechsstelligen Betrages hinterzogen worden. Durch den unzulässigen Steuervorteil seien die Beschuldigten in der Lage gewesen, die Ware in Deutschland billiger als ihre dortigen Konkurrenten anzubieten.

Die Steuerfahndungs- und Strafsachenstelle für das Saarland beim Finanzamt Saarbrücken Mainzer Straße ist für in Deutschland ausgeführte Umsätze luxemburgischer Unternehmen deutschlandweit zentral zuständig, so wie Trier für Belgien und Kleve für die Niederlande zuständig sind.