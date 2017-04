Von Laurent Schmit



Mindestens 100 Milliarden Euro an Steuereinnahmen gehen den 28 EU-Mitgliedsstaaten jedes Jahr verloren durch Steuerhinterziehung und Steuervermeidung von Privatpersonen via Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen. Das schätzt eine Studie, die der EU-Untersuchungsausschuss „Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung“ (PANA) in Auftrag gab und die gestern den Abgeordneten vorgestellt wurde.

Der Ausschuss hat zum Ziel den Skandal rund um die „Panama Papers“ aufzuklären und Maßnahmen vorzuschlagen, diese Form der Steuerhinterziehung in Zukunft zu unterbinden ...