(las) - Luxemburg gibt Irland Schützenhilfe im Streit mit der EU-Kommission über unerlaubte Steuervorteile für Apple. Am 9. November 2016 klagte Irland vor dem Gericht der Europäischen Union gegen die von Brüssel geforderte Steuernachzahlung von mehr als 13 Milliarden Euro. Nun will Luxemburg eine sogenannte Streithilfe zugunsten Irlands leisten, bestätigte das Finanzministerium auf Nachfrage nach einem ersten Bericht der "Irish Times".



"Mitgliedsstaaten können in Verfahren intervenieren und eine der Parteien mit Argumenten unterstützen", erklärt der Rechtsprofessor der Universität Luxemburg und Experte für EU-Recht Herwig Hofmann das Vorgehen. "Dies ist vor allem von Bedeutung, wenn die Rechtsprechung eine indirekte Auswirkung auf einen Staat haben wird", so Hofmann.



Irland und Luxemburg legen ähnliche Argumente vor



Tatsächlich liegt vor dem EU-Gericht seit dem 30. Dezember 2015 auch die Klage Luxemburgs gegen die Kommission im Fall Fiat. Dabei geht es um eine Steuernachzahlung von zwischen 20 und 30 Millionen Euro, die die EU-Kommission im Oktober 2015 gegen Fiat verhängte. Das Geld liegt auf einem Treuhandkonto des Finanzministeriums, bis der Fall endgültig entschieden ist.

"Die Kernargumente sind in beiden Verfahren ähnlich, auch wenn die Fälle Fiat und Apple etwas anders gelagert sind", meint Hofmann. Tatsächlich kritisieren sowohl Irland als auch Luxemburg in ihren jeweiligen Klagen, dass die Entscheidungen der EU-Kommission gegen die Rechtssicherheit verstoßen würden.

Luxemburg argumentierte in seiner Klage, "die Kommission habe die Selektivität der Steuervorentscheidung nicht nachgewiesen" - sprich, dass Fiat mit dem beanstandetem Steuerruling ein Vorteil gewährt worden sei, den niemand anders erhalten habe. Zusätzlich habe die Kommission nicht ausreichend begründet, dass Fiat damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten gehabt habe. Auch Irland betont in seiner Klage, dass bezüglich Apple "nicht von der 'normalen" Besteuerung abgewichen worden" sei und deshalb kein selektiver Vorteil bestehe.

Das Urteil des EU-Gerichts, das frühestens 2018 erwartet wird, könnte auch Auswirkungen auf laufende Ermittlungen der EU-Kommission haben. Entscheidungen aus Brüssel zu möglichen illegalen Steuervorteilen stehen noch aus, die Luxemburg Amazon, McDonalds und den französischen Stromkonzern Engie gewährt haben soll.

EU-Kommission unter Druck

Das Finanzministerium spielt die Bedeutung dieser "Streithilfe" herunter: Es sei nichts Bahnbrechendes. Tatsächlich ist ein solches Vorgehen seitens der Mitgliedsstaaten durchaus üblich. Allerdings ist es politisch durchaus relevant: Noch vergangene Woche traf Finanzminister Pierre Gramegna die zuständige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und betonte anschließend, wie konstruktiv die Zusammenarbeit verlaufe.



Weitere Staaten wollen sich laut "Irish Times" ebenfalls am Verfahren beteiligen. Allerdings unterliegt deren Identität der Vertraulichkeit bis zur öffentlichen Verhandlung. Die niederländische Regierung wolle im Fall Apple nicht intervenieren, berichtet die "Irish Times. Die EU-Kommission entschied im Oktober 2015, dass Starbucks 30 Millionen Euro an Steuern an die Niederlande zurückzahlen müsse.