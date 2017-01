(Bloomberg) - Toyota Motor Corp. hat die Krone des Autokonzerns mit dem weltweit größten Absatz an die Volkswagen AG verloren. Damit endet die vierjährige Vorherrschaft der Japaner. Ihnen drohen Handelsbarrieren in den USA, und sie kämpfen mit rückläufiger Nachfrage in China nach einer Erhöhung der Steuern.

Die weltweiten Verkäufe von Toyota unter Einbeziehung von Hino Motors Ltd. und Daihatsu Motor Co. stiegen im Jahr 2016 um 0,2 Prozent auf 10,175 Millionen Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das lag unter den 10,3 Mio. Autos, Lkws und Bussen von Volkswagen. Die Deutschen haben den Absatz trotz des Dieselskandals um 3,8 Prozent gesteigert.

Toyota blieb hinter Volkswagen vornehmlich wegen der unterschiedlichen Entwicklung auf den jeweiligen Auslandsmärkten. Während die Japaner unter der allgemeinen Abschwächung des amerikanischen Automarktes litten, profitierte VW vom Wachstum in China und einer Steuersenkung, die den Absatz seit 2015 ausgebremst hatte.