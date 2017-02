(pso) - L'emploi dans les établissements de crédit a légèrement augmenté en 2016. Selon les chiffres publiés ce lundi par la Banque centrale du Luxembourg (BCL), 26.062 personnes travaillaient à la fin de l'année dernière dans les banques luxembourgeoises, soit 165 personnes de plus qu'un an auparavant.

Sur un trimestre cependant et pour la deuxième fois consécutive, l'emploi bancaire a reculé. De 69 unités entre septembre et décembre, et de 97 entre juin et septembre. La période d'embellie n'aura duré qu'un semestre au début 2016.

Malgré l'actualité nourrie en termes de licenciements (15 chez Edmond de Rothschild annoncés en janvier) et de plans sociaux (JP Morgan et UBS à l'automne dernier) ces derniers mois au sein des banques luxembourgeoises, celles-ci emploient toujours un nombre relativement stable de personnes. Depuis 2007, elles sont autour de 26.000 à travailler dans les établissements de crédit. Le pic a été atteint en septembre 2008 avec 27.269 employés du secteur bancaire. Ils n'étaient que 15.000 en 1991.