(M.G.) - Eine Studie des Luxemburger Statistikamtes Statec berechnet einen Ausgabenplan, der einer Familie mit zwei Kindern ein anständiges Leben in Luxemburg ermöglichen soll. Dieses „Referenzbudget“ liegt aktuell bei 3 935 Euro pro Monat. Die knapp 4 000 Euro sollen laut Statec für die vierköpfige Modellfamilie reichen, um ihre Grundbedürfnisse abzudecken, so dass sie aktiv an der Gesellschaft teilhaben haben kann.

1 469 Euro der Ausgaben entfallen auf die Wohnkosten in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung außerhalb von Luxemburg-Stadt. 883 Euro werden ausgegeben, um Lebensmittel zu kaufen und einige Male in der Kantine in der Schule oder am Arbeitsplatz zu essen. Mit 548 Euro finanziert die Familie ihre Freizeitaktivitäten und ihr Sozialleben. Dieser Posten beinhaltet beispielsweise die Ausgaben der vier für Computer, Mobiltelefone, Urlaube, sportliche Aktivitäten und Restaurantbesuche. Die Transportkosten der Familie liegen bei 406 Euro im Monat.

Dieser Plan ist natürlich nicht eins zu eins auf eine Familie in Luxemburg anwendbar, da die Ausgangshypothesen für jede Familie unterschiedlich sind. Die Modellfamilie des Statec legt beispielsweise viel Wert auf Informations- und Kommunikationstechnologie, nutzt vornehmlich öffentliche Transportmittel, hat ein Auto und gönnt sich einmal im Jahr einen Urlaub am Meer. Außerdem beinhaltet die Rechnung des Statec keine unvorhergesehene Ausgaben, die auf die Familie zukommen könnten.