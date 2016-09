(vb/AFP) – Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar will sein belgischesWerk bei Charleroi schließen und rund 2000 Arbeiter entlassen.

Caterpillar kündigte am Freitag „die komplette Schließung“ des Werks an, hieß es laut Gewerkschaftsangaben. Caterpillar selbst verschickte eine Mitteilung, laut der die Firma das Produktionsvolumen auf andere Werke, etwa in Grenoble, verteilen wolle. Auch andere Standorte außerhalb Europas kämen in Frage.

Dies sei Teil einer Strategie, mit der Caterpillar seine Kosten senken wolle, hieß es weiter. Bereits 2013 wurden in dem Werk in Gosselies, einem Vorort von Charleroi, 1400 Stellen gestrichen.

Die Gewerkschaften sind empört: „Es war nicht mal die ortsansässige Direktion, die uns die Nachricht überbracht hat. Ein Verantwortlicher aus den USA hat es getan, und zwar in Englisch“, sagt Gewerkschaftschef Antonio Cocciolo.



Am Dienstag ist eine Debatte im belgischen Parlament zur geplanten Schließung des Standorts anberaumt.