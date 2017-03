(aa) - Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal will weiterhin zusammen mit dem italienischen Familienkonzern Marcegaglia das marode italienische Stahlwerk ILVA übernehmen. Das Werk ist das größte seiner Art in Europa. Die beiden Firmen gaben am Montag ihr Gebot für die Fabrik im Süden Italiens bekannt.



Neben dem Kaufpreis wurden Investitionen von rund 2,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt sowie die Implementierung klimafreundlicherer Technologie zur Stahlerzeugung. In der Stadt Taranto soll ein Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen. Außerdem wurde die Absicht bekundet, 9,5 Millionen Tonnen an Fertigerzeugnissen herstellen zu wollen.



Wegen massiver Umweltverstöße war das Werk ILVA vor einigen Jahren unter staatliche Verwaltung gestellt worden.