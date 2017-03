par Thierry Labro

Après les deux plus gros acteurs américains du "space mining", le ministre de l'Economie a annoncé l'arrivée au Luxembourg d'une société japonaise, finaliste du prestigieux concours d'innovation lancé par Google, le Google Lunar Xprize: ispace.

Cette start-up, crée pour le concours par la société privée Hakuto, collabore déjà avec le LIST sur un outil d'analyse des matériaux de l'espace, Elle entend gagner les 20 millions de dollars du concours et pour cela être capable de concrétiser sa mission avant la fin de l'année. Pour cela, elle a réussi à signer un contrat de lancement avec le PSLV indien, qui à la mi-février avait déjà lancé 104 satellites: le lancement du "White rabbit", le lapin blanc, traduction littéral de Hakudo, aura lieu le 28 décembre prochain.

Avec ses vingt ingénieurs au Japon et cinq ou six à recruter pour le Luxembourg, d'où seront organisées les ventes, "ispace" sera installée dans le nouvel incubateur de Paul Wurth. "C'est un grand honneur de collaborer avec Luxembourg et d'être la première société accueillie dont l'ambition est de se concentrer sur la Lune. Nous voyons la Lune comme une étape stratégique pour les activités de l'Homme dans l'espace", s'est réjoui le directeur général de la société japonaise, Takeshi Hakamada.

Participer au concours de Google signifie réussir à booker un lancement vers la Lune, être capable de faire déplacer un robot sur 500 mètres et transmettre des images depuis la Lune en haute qualité.

"Nous pensons que nous sommes la meilleure équipe", a encore dit le leader de l'équipe Hakuto. "Nous pensons que nous devons créer une économie de l'espace et nous pensons que le space mining est la clé. De la Lune, il y aura beaucoup d'opportunités pour aller plus loin ou pour s'intéresser aux questions de l'eau et des matériaux. Quelques sociétés du Luxembourg pourraient travailler avec nous sur ces sujets."

Le directeur du département des matériaux du LIST, Jens Kreisel, s'est félicité de cet accord, fruit selon lui des investissements depuis sept ou ans dans ce secteur d'activité. "Le spectomètre a été complètement développé au Luxembourg et je me réjouis que ce projet aille parfaitement dans le sens de notre travail."