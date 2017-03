L'advisory board du ministre de l'Economie, Etienne Schneider, sera réuni demain mercredi pour la première fois au complet. Ce n'est qu'à son issue que le ministre avait prévu de communiquer sur les nouveaux noms.

C'est-à-dire avec les trois nouveaux noms qui rejoindront l'ex-directeur de l'Agence spatiale européenne, Jean-Jacques Dordain. L'entourage du ministre avait annoncé deux nouveaux, un Chinois et un Coréen et Paperjam y avait ajouté un troisième nom luxembourgeois, mardi matin, sans préciser l'identité d'aucun des trois.

La Cour l'a devancé. Selon le communiqué de la Cour, mardi après-midi, les trois nouveaux sont:

Ji WU , Directeur général du « National Space Science Center (NSSC) », Chine,



, Directeur général du « National Space Science Center (NSSC) », Chine, Seung Jo KIM , ancien Président du KARI (Korea Aerospace Research Institute), Corée du Sud,



, ancien Président du KARI (Korea Aerospace Research Institute), Corée du Sud, Jean-Louis Schiltz, professeur invité à l’Université du Luxembourg et ancien ministre des Communications



Ils rejoindront les premiers conseillers déjà recrutés par le ministre sur le sujet, Jean-Jacques Dordain, l'Américain Pete Worden (ancien directeur du centre de recherche « Ames » de la NASA), Georges Schmit (ancien Directeur exécutif du « Luxembourg Trade and Investment Office” à San Francisco).



Ce groupe de conseillers de haut niveau doit permettre au Luxembourg de poursuivre le développement de son projet de space mining. Le space mining consiste à aller chercher des matériaux sur les astéroïdes pour les ramener sur Terre et pouvoir les utiliser. Il y a un peu plus d'un an que le vice-Premier ministre a annoncé cette initiative, une première au monde et dont les résultats ne devraient pas être palpables avant plusieurs années.

Le comité consultatif sera donc reçu à 17h30 par le grand-duc Henri. Seront également présents à ce rendez-vous Mario Grotz (directeur général de la recherche, propriété intellectuelle et nouvelles technologies), Marc Serres (directeur des affaires spatiales), et Mathias Link (directeur adjoint des affaires spatiales). (T. L.)