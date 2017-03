(aa) - Wegen der Zusammenführung ihrer EDV-Abteilung in der Schweiz, wollte das Bankhaus Edmond de Rothschild sich in Luxemburg eigentlich von rund 15 IT-Beschäftigten trennen. Die Gewerkschaften protestierten, da Rothschild es offenbar nicht für erforderlich hielt, den Stellenabbau über einen Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung bzw. einen Sozialplan durchzuführen.



Nun wurde der Inhalt eines betriebsinternen Schreibens bekannt, worin die Privatbank ihre Mitarbeiter sowie den Betriebsrat informiert, dass die 15 Beschäftigten das Unternehmen doch nicht bis 2018 verlassen müssen (siehe auch Luxemburger Wort vom 10. März 2017: „Rothschild garde ses informaticiens“).

Individuelle Entwicklungspläne und Weiterbildung



Auf Nachfrage dieser Zeitung, wie der Sinneswandel zu erklären sei und ob möglicherweise gewerkschaftlicher Druck und die Protestkundgebung vom Januar mit dazu beigetragen haben könnten, bestätigte eine Rothschild-Sprecherin, dass die Mitarbeiter bleiben könnten: „Wachstumsperspektiven und die Schlüsselposition Luxembourgs innerhalb der Rothschild-Gruppe bieten vielfältige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. […] Die Beschäftigten werden anhand individueller Entwicklungspläne und passender Weiterbildungsmöglichkeiten in ihrer weiteren Laufbahn begleitet.“ Dazu, wie es zu dieser Kehrtwende kam, äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht.



Gewerkschafter überrascht und skeptisch



Bei der Gewerkschaft OGBL, die den Betriebsrat stellt, ist man überrascht über das Vorgehen der Rothschild-Bank und zeigt sich skeptisch. „So einfach geht das nicht“, sagte Véronique Eischen vom OGBL.



„Die EDV-Abteilung wird ja nach wie vor in die Schweiz verlagert, also reduziert sich zwangsläufig auch die Zahl der in Luxemburg benötigten Arbeitsplätze. Sollten die Beschäftigten dennoch bleiben können, freut uns das natürlich. Wir möchten aber genau erklärt bekommen, wie und womit die Leute künftig beschäftigt werden sollen, um sicherzustellen, dass die Bank nicht einfach darauf spekuliert, dass die Beschäftigten das Unternehmen irgendwie schon von selbst verlassen werden“, so Véronique Eischen. Um Klarheit darüber zu erlangen, habe man eine Dringlichkeitssitzung des gemischten Ausschusses beantragt.