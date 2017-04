(aa) - Die Marktforscher von TNS Ilres haben sich im April mit der Frage des beliebtesten sozialen Mediums im Großherzogtum befasst. Dabei dominiert ganz klar das Facebook-Netzwerk von Mark Zuckerberg.

79 Prozent der in Luxemburg ansässigen Befragten gaben an, auf Facebook aktiv zu sein. In der Altersgruppe der 16 bis 24-Jährigen sind es sogar 97 Prozent und damit fast jeder.

Mit einigem Abstand folgen dann erst weitere soziale Medien: Instagram zum Teilen von Fotos und Videos mit 26 Prozent Nutzerreichweite in Luxemburg und Snapchat zum Versenden sich selbst zerstörender Fotos mit 24 Prozent.

Das Netzwerk Linkedin zur Pflege bestehender Geschäftskontakte nutzen immerhin 20 Prozent der in Luxemburg lebenden Befragten. Besonders verbreitet ist die Plattform bei den 25 bis 54-Jährigen.

Unter 20 Prozent liegen: Pinterest (19%), Twitter (16%), Tumblr (4%) und Flickr (2%)