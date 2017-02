Pour réaliser son nouveau rapport, le réseau d'expatriés InterNations a sondé 14.300 personnes représentant 174 nationalités afin de savoir quels étaient les pays les plus sûrs pour les expatriés.



C'est le Luxembourg qui s'impose devant Singapour, le Japon, le Canada et Malte.

Forte de 191 pays, la liste est constituée ­grâce aux réponses de personnes sondées sur 43 différents aspects de leur vie dans leur pays hôte sur une échelle de 1 à 7.



Sur un de ces aspects - la sécurité - le Luxembourg occupe la tête du podium. Le sondage a été publié par The Independent et Business Insider UK qui décrivent le Luxembourg "comme un pays comptant seulement un demi-million d'habitants, mais où la criminalité est la plus faible au monde.”



Voici le top 11 des pays les plus sûrs:



1. Luxembourg

2. Singapour

3. Japon

4. Canada

5. Malta

6. Suisse

7. Norvège

8. Nouvelle Zélande

9. Finlande

10. Taiwan

11. Oman